Crash d’Ethiopian Airlines : Boeing en justice

Boeing est poursuivi en justice après le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines.



La famille d'un homme décédé dans crash de l'avion d'Ethiopian Airlines au début du mois a intenté une action en justice contre le constructeur d'avions Boeing devant un tribunal fédéral américain.



Les proches de Jackson Musoni, un citoyen rwandais, estiment que l'avion de ligne 737 Max de Boeing présentait un défaut de conception dans son système automatisé de commandes de vol.



Cette défaillance serait - selon la famille - à l'origine du crash au cours duquel 157 membres d'équipage et passagers ont été tués.



L'ensemble de la flotte du Boeing 737 Max est cloué au sol depuis cet accident : il s'agit du second impliquant un 737 Max en cinq mois.



Boeing n'a pas encore réagi à cette action mais l'avionneur a déjà annoncé des "corrections" du système de contrôle lié aux deux crashs.



Les enquêteurs n'ont pas encore déterminé la cause du crash d'Ethiopian Airlines.