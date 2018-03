Crash de Sénégalair : Trois DG et des cadres de l’Anacim tombent

Près de trois (3) ans après le crash du vol médicalisé de Sénégalair, les premières inculpations viennent de tomber. En effet, le Doyen des Juges qui a auditionné vendredi cinq (5) personnes, a décidé de les inculper, renseigne l’As.



Le juge Samba Sall a ainsi inculpé le Directeur général de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), du Directeur général de la compagnie Sénégalair, du Directeur des transports aériens, du contrôleur Jacob Lèye, de l’Inspecteur de navigation El Hadji Makhtar Daff et de l’expert Mamadou Sy.



Ces responsables sont accusés d’homicide involontaire, violation de règles relatives à la conduite et à la sécurité d’un aéronef. Cependant, ils n’ont pas été placés en garde à vue puisque Samba Sall a décidé de leur accorder une liberté provisoire.



Les faits pour lesquels ils sont poursuivis remontent à 2015. Un avion de cette compagnie avait eu un accrochage avec un Boeing de la compagnie équatoguinéene Ceiba, et était tombé au large de Dakar avec 7 personnes à son bord qui y ont laissé leur vie.