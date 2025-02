Création d’un front de l'opposition: le bloc libéral, les partis de gauche, le PS, l'AFP et Taxawu partants, le PDS absent

Pour faire face au régime en place, une partie de l’opposition sénégalaise semble enfin prête à unir ses forces pour contrer le régime en place. C’est dans ce cadre qu’un front a été créé hier, dimanche, au siège de Taxaawu Sénégal, rapporte le quotidien Les Échos dans son édition de ce lundi 3 février 2025.



Parmi les partis présents, il y ‘avait le bloc libéral conduit par l’Alliance pour la république, en plus des partis de gauche dont la Ligue Démocratique (Ld) et le Parti International du Travail (PIT) mais aussi Taxawu Sénégal, le Parti socialiste (PS) et l’Alliance des Forces progrès (AFP).



Le journal a précisé que le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est absent de ce front, indique qu’il sera présenté au public la semaine prochaine.