Crise Diomaye–Sonko : Ayib Daffé admet une situation « délicate » au sein du pouvoir mais écarte toute rupture

La crise qui secoue le sommet de l’État entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, continue d’alimenter le débat public. Invité de l’émission "Objection" sur Sud FM, Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Pastef, a reconnu l’existence de « difficultés » et admis que la situation est « délicate ».



« Il faut le convenir, on est dans un contexte politique difficile et délicat », a déclaré Ayib Daffé. Il a d’ailleurs assuré n’avoir jamais connu pareille situation politique.



« Dans mon expérience politique, je n’ai jamais traversé ce genre de situation ». Cependant, Ayib Daffé a tenu à éviter le catastrophisme, tout en reconnaissant la réalité des faits. « Il ne faut pas exagérer ou être catastrophiste. Il faut reconnaître quand même qu’il y a des difficultés ».



Écartant la probabilité d’une rupture, le parlementaire a souligné que cette tension ne le surprend pas totalement, se décrivant comme un « homme politique réaliste ».



Toutefois, il s'est montré rassurant quant à la capacité du parti à gérer cette crise interne. « En tant que militant et patriote, nous sommes préparés pour affronter et surmonter ce genre de situation. »