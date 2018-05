Crise au Cameroun anglophone : le pouvoir laisse la porte du dialogue ouverte

« On ne s'impose pas, expliquait sur RFI le président de la Conférence épiscopale, mais si les autorités décident de faire appel à nous, nous sommes prêts ».



« D’abord, nous sommes un état laïc, rappelle Issa Tchiroma Bakary, interrogé par RFI. Aujourd’hui, ce sont les catholiques. Demain, probablement, les musulmans et ainsi de suite. le Premier ministre du gouvernement a reçu des instructions fermes, de rencontrer toutes les couches de la société, y compris, donc, l’Eglise catholique.



Mais si d’aventure les missionnaires de l’Eglise catholique ont quelque chose à proposer au chef de l’Etat, qu’ils s’adressent au chef de l’Etat qui est ouvert au dialogue. Il n’y a pas de problème. Quiconque est en mesure d’apporter une solution qui nous permettra de nous extraire de ce bourbier, il est le bienvenu.

Toute solution, d’où qu’elle vienne, des musulmans, des catholiques, des protestants, des animistes, des athées, de la société civile… Toute proposition qui viendrait des hommes et des femmes de bonne volonté, qui mette en avant la Constitution et les lois de la République, de telles propositions seront toujours les bienvenues ».