Crise au sommet de l’État : Me Abdoulaye Tine appelle à la retenue et à l’unité au sein de la coalition présidentielle

La tension qui traverse actuellement la coalition présidentielle « Diomaye Président » suscite des appels à la responsabilité. Invité de l’émission "Grand Jury du dimanche" (JDD) sur la RFM, ce 16 novembre, Me Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris et leader de l’Union Sociale Libérale (USL), a exhorté les membres de la conférence des leaders à « se garder de tout discours clivant ». Une mise en garde formulée au moment où des divergences internes commencent à s’exposer sur la place publique.



Selon cet allié du pouvoir en place, l’urgence est de « préserver les intérêts de la coalition » et de consolider « la cohésion du groupe ». Pour Me Tine, la stabilité interne est essentielle pour permettre à l’attelage politique au pouvoir de poursuivre sereinement sa mission.



Il a par ailleurs insisté sur la nécessité pour la coalition présidentielle de se doter rapidement d’outils de régulation efficaces. À ce titre, il a plaidé pour l’adoption du projet de charte et du règlement intérieur qui devraient encadrer le fonctionnement de cette vaste entité politique.



La coalition regroupe 118 partis et organisations de la société civile. À ce niveau de diversité, l’instauration de règles de gouvernance interne devient indispensable , a-t-il rappelé. Pour le leader de l’USL, ces mécanismes permettront d’éviter les malentendus, de mieux coordonner les actions et de garantir une prise de décision inclusive.



En lançant cet appel solennel à l’apaisement, Me Abdoulaye Tine espère contribuer à la consolidation d’une coalition devenue un acteur central de la scène politique nationale, mais qui fait désormais face à l’impératif de gérer sa propre pluralité.

