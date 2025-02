Crise dans l’Est de la RDC : la RADDHO interpelle l’Union africaine et appelle le Sénégal à agir

La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) exprime sa vive inquiétude par rapport à la situation qui prévaut à l'Est de la RDC avec un risque d'embrasement de la sous - région.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’organisation des droits humains souligne que la présence des groupes armés surtout dans les provinces de l'lturi, du Nord Kivu et du Sud Kivu, dont les plus en vue sont le Mouvement du 23 Mars (M23) ouvertement soutenu par le Rwanda, les Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) soutenues par la RDC, de même que les Forces Armées de la République Démocratique Congolais (FARDC) et leurs supplétifs (Wazalendo) qui sont des groupes d'auto-défense à la solde du gouvernement congolais, installe une psychose chez les populations.



D’après la RHADDO, la prise de Goma n'est que la suite logique des discours incendiaires lancés depuis l'année dernière par les Présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagamé du Rwanda. L’organisation rappelle que depuis juillet 2024, la réaction de la communauté internationale est restée sans effet face au désastre humanitaire.



« Depuis 2023, le conflit à l'Est de la RDC a fait déplacer plus 2.8 millions de populations civiles. En dépit de la présence de la MONUSCO depuis 2010, l'ONU n'est pas en mesure d'éviter la généralisation de ce conflit au-delà de la RDC », indique la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme.



Silence de l'Union africaine



La RADDHO se dit profondément préoccupée par le déplacement forcé des populations civiles causées par les combats intenses ainsi que les violations graves de droits humains en cours avec les assassinats ciblés et les disparitions forcées de défenseurs de la paix sans compter les exécutions sommaires, l'utilisation du viol et des violences sexuelles comme armes de guerre ainsi que le recrutement des enfants soldats par toutes les parties belligérantes selon des sources concordantes.



De plus, elle exprime sa vive solidarité aux populations profondément affectées par ce conflit prolongé qui a installé cette région dans des conditions socio-économiques intenables qui constitue le lit de toutes formes de violences notamment les violences basées sur le genre, la déscolarisation des enfants, l'accès très limite aux services sociaux de base ainsi que les pillages systématiques des ressources minières.



La RADDHO s'inquiète du silence de l'Union Africaine face à ce conflit en cours en RDC et lance un appel au Gouvernement du Sénégal « d'user de son leadership pour mobiliser ses homologues africains afin de renforcer les efforts des pays de la SADC et de la CEEAC pour une paix durable en RDC et dans la sous – région ».



Face à la crise humanitaire, la RADDHO invite l'Union Africaine et l'ONU à « mobiliser plus de ressources en vue d'une réponse rapide et coordonnée pour venir en aide aux populations », peut-on lire dans le communiqué.