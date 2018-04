Crise humanitaire en RDC : désaccord entre Kinshasa et l'ONU

Le gouvernement congolais va, avec ses propres moyens, mobiliser de l'argent pour venir en aide aux victimes des conflits dans le pays et résoudre la crise humanitaire en République démocratique du Congo (RDC).



Les autorités annoncent qu'elles ne prendront pas part à la conférence des donateurs prévue le 13 avril à Genève, à l'initiative des Nations unies.



Cette conférence devrait permettre à la communauté internationale de trouver 1,6 milliard de dollars pour résoudre la crise humanitaire en RDC.



Mais Kinshasa juge exagérés les chiffres fournis par les Nations unies et les ONG.



Le gouvernement congolais promet de mobiliser 100 millions de dollars en 18 mois pour venir en aide aux victimes des conflits dans le pays.



La crise n'a pas atteint le niveau indiqué par les Nations unies, selon Léonard Shé Okitundu, le ministre congolais des Affaires étrangères. "La situation de la crise dans les trois provinces concernées n'a pas atteint le degré de gravité dont parlent les Nations unies", a-t-il soutenu.



Un "programme d'urgence"



L'ONU considère que trois provinces de la RDC ont atteint le plus haut niveau d'urgence humanitaire, au même titre que la Syrie ou le Yémen, ce que le ministre congolais des Affaires étrangères juge exagéré.



"Le gouvernement de la République démocratique du Congo est pleinement conscient de ses responsabilités pour faire face à cette question humanitaire. La République démocratique du Congo va lancer incessamment son fonds humanitaire et son programme d'urgence", a-t-il assuré.



Selon les autorités congolaises, il y a environ 230.000 personnes déplacées en RDC.



C'est bien en deçà des 4,5 millions de déplacés dont parlent l'ONU et des ONG.



Selon les Nations unies, 13 millions de personnes - soit un Congolais sur six - ont besoin d'aide humanitaire.