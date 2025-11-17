Crise institutionnelle : le bureau politique de Pastef va demander une audience au Président Diomaye

Les manœuvres pour résoudre la crise institutionnelle au plus haut sommet de l’État se poursuivent. Après des négociations menées par diverses personnalités, le bureau politique de Pastef, le parti au pouvoir, s’apprête à son tour à intervenir. Il prévoit d’adresser une lettre au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour solliciter une audience en vue d’échanges sur la situation.



Cette décision a été actée lors de la réunion du bureau, tenue samedi sous la présidence d’Ousmane Sonko. Selon des sources du journal Libération, ce dernier a profité de cette rencontre pour exprimer sans détour ses « vérités » concernant la conjoncture actuelle.



Pour rappel, la tension latente entre le chef de l’État et son Premier ministre, longtemps évoquée dans la presse, a été officialisée suite à la décision du Président Diomaye Faye de remplacer Aïda Mbodji par Aminata Touré à la tête de la coalition « Diomaye Président ».