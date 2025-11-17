Crise politique : Ibrahima Cissokho exhorte les dirigeants à se concentrer sur les urgences nationales

La situation politique et économique du Sénégal traverse une période délicate, marquée par des tensions au sommet de l’État et une fragilité financière préoccupante. Dans ce contexte tendu, la voix d’Ibrahima Cissokho, président du mouvement Mon Pays, Mon Avenir (MPMA), s’est élevée pour appeler à une réorientation urgente des priorités vers le bien-être des populations.



​« Dans les foyers comme dans les entreprises, la situation reste difficile à absorber. Ces contraintes aggravent également les difficultés sociales, notamment la pauvreté et la précarité, qui touchent une grande partie de la population », souligne un communiqué du MPMA.



​Face à cette incertitude, Ibrahima Cissokho adopte une posture républicaine et apaisée. Très attentif aux évolutions actuelles, il estime que : ​« Les querelles internes ne doivent en aucun cas primer sur les besoins urgents du peuple sénégalais. L’heure n’est pas aux rivalités institutionnelles, mais à la prise de décisions responsables pour protéger la nation et restaurer la confiance».



​Le président du MPMA exhorte ainsi l'État à se recentrer sur les priorités essentielles. ​M. Cissokho rappelle que « la santé pour tous doit rester une exigence nationale, et non un slogan politique ». Concernant l'éducation, il plaide pour «l’éradication totale et définitive des abris provisoires qui humilient encore des milliers d’enfants ».



​Alors que le pays est en train d'exploiter ses premiers barils de gaz et de pétrole, il insiste : « Nos ressources naturelles doivent servir à soulager les populations, notamment en réduisant le coût de l’électricité ».



​La sécurité nationale est également au cœur de son message. Le président du MPMA juge indispensable le renforcement des frontières pour se prémunir des menaces régionales. Il demande un appui accru aux forces de défense et de sécurité pour accomplir leur mission de protection et de souveraineté.



​Pour conclure son appel, Ibrahima Cissokho invite les dirigeants à faire preuve de la plus grande maturité politique. «Le Sénégal a besoin d’un leadership tourné vers l’intérêt supérieur de la nation, pas vers des rivalités de positionnement», a-t-il affirmé.



Il rappelle que l’histoire du Sénégal est fondée sur des valeurs de stabilité, de dialogue et de responsabilité collective, jugées indispensables par le MPMA pour traverser avec succès les défis actuels et restaurer la confiance nationale.

