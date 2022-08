Crise sécuritaire : 885 établissements scolaires nigériens fermés en 2022

Le ministre de l’Education nationale de la République du Niger, Ibrahim Natatou, a révélé, vendredi, à Séoul, que quelque 855 établissements scolaires nigériens ont été fermés en 2022, laissant près de 68.522 apprenants sans écoles, eu égard à des chocs démographique, climatique sécuritaire et sanitaire qui interpellent son pays.



Ibrahim Natatou intervenait dans une des 10 sessions ouvertes lors du Sommet international 2022 de la fédération pour la paix universelle (FPU) consacré au thème : ’’Vers une culture mondiale de la paix’’.



"Mon pays fait face à quatre grands chocs entravant son développement. Il s’agit de chocs démographique, climatique, sécuritaire et sanitaire, a insisté l’officiel Nigérien.



’’Cette situation a mis à nu la faible capacité de résilience du système éducatif’’, a notamment indiqué M. Natatou au cours de ce Sommet qui a enregistré la participation de représentants de pas moins de 157 pays.



Cette envie de paix retrouvée à travers le monde a été largement partagée par de nombreuses personnalités politiques, universitaires, religieuses venus de tous les continents qui ont intervenu durant ses sessions.



L’ancien président des Etats Unis, Donald Trump, Yves Leterme, ancien premier ministre Belge, l’Israélien Ehud Olmert, le Canadien Stephen harper, le Portugais Jose Manuel Barroso, entre autres, étaient parmi les intervenants.



Les interventions ont surtout porté sur la valeur, la promotion de la paix, ainsi que sur le changement climatique et les phénomènes naturels.





Toutefois des intermèdes culturels avec des spectacles assurés notamment par la troupe ’’Little Angels’’’ et le ténor Sud-Coréen Bin Jae Kim ont, par moments, détourné les participants à ces intenses moments de réflexion sur les voies et moyens d’aider à l’instauration d’une paix durable dans le monde.



