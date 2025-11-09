Réseau social
Crise sécuritaire au Mali : l’Union africaine appelle à «une réponse internationale forte, coordonnée et cohérente»

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, appelle ce dimanche 09 novembre 2025 à une «réponse internationale forte, coordonnée et cohérente» face à la «détérioration de la situation sécuritaire au Mali, où des groupes terroristes ont imposé (et) aggravé la crise humanitaire».



Dans un communiqué, le président de la commission de l’UA précise que le blocus imposé par les groupes terroristes a «interrompu l’accès aux biens essentiels» pour la population et «aggravé la crise humanitaire pour les civils».  Une action «internationale urgente face à l’escalade» favorisera la stabilité du pays, selon sa note.

Mahmoud Ali Youssouf a aussi condamné «fermement les attaques ciblant les civils innocents, qui ont entrainé des pertes humaines inacceptables et amplifié l’instabilité dans les zones affectées», tout en demandant la «libération immédiate et inconditionnelle» des enlèvements survenus récemment dont celui de trois (3) ressortissants égyptiens.

Dans son communiqué, le président a également plaidé pour «un renforcement de la coopération (sous-régionale), pour un partage des renseignements et un soutien technique et financier aux Etats confrontés» au terrorisme dans le Sahel.   
Charles KOSSONOU

Dimanche 9 Novembre 2025 - 22:58


