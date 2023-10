Cristiano Ronaldo a annoncé la date de sa fin de carrière !

Arrivé en janvier 2023 en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo fait aujourd’hui le bonheur d’Al Nassr. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’actuel troisième de Saudi Pro League, le quintuple Ballon d’Or aurait cependant, d’ores et déjà, communiqué ses projets futurs…



Appelé avec le Portugal, aujourd’hui entraîné par Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo va quitter le Golfe quelques jours pour rejoindre la Seleção. Quelques semaines après avoir humilié le Luxembourg (9-0) sur ses terres, les coéquipiers du quintuple Ballon d’Or tenteront, à ce titre, de poursuivre leur folle série d’invincibilité en phase de qualifications pour l’Euro 2024 par la réception de la Slovaquie, le 13 octobre, avant d’aller affronter la Bosnie-Herzégovine sur sa pelouse trois jours plus tard. En attendant ces deux rendez-vous, la presse saoudienne lâche une véritable bombe en ce lundi soir…



Sous les couleurs d’Al Nassr jusqu’en juin 2025, le Portugais de 38 ans aurait, en effet, communiqué à sa direction ses ambitions futures et la date à laquelle il souhaitait raccrocher les crampons… D’après le journaliste saoudien Ali Al-Harbi, des informations reprises par Sport, l’ancien joueur de la Juventus Turin et du Real Madrid a ainsi fixé pour la première fois une date à la fin de sa carrière. Et l’intention de l’actuel meilleur buteur de Saudi Pro League (10 buts et 5 passes décisives en 8 matches) est claire.



CR7 veut dire stop après le Mondial 2026 !

Dès lors, celui qui a quitté Manchester United en janvier 2023 souhaiterait renouveler son bail avec Al Nassr jusqu’au début de l’année 2027, moment choisi par l’intéressé pour dire adieu à la planète football. Une prolongation qui lui permettrait notamment de participer à la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique et à laquelle 48 équipes participeront pour la première fois. «Cristiano Ronaldo veut jouer la Coupe du monde 2026 alors qu’il est un joueur d’Al-Nassr, puis il annoncera sa retraite du football», précise le journaliste saoudien. «J’aime encore le football, même à mon âge. J’aime encore jouer, marquer des buts, gagner des matches, et je vais continuer jusqu’à ce que mes jambes me disent que c’est fini. Jusqu’à présent, je me sens bien, j’aide encore l’équipe, mais le plus important pour moi est que nous avons gagné la rencontre (face à Al-Ahli)», déclarait dernièrement Ronaldo, interrogé sur son avenir.



Après avoir remporté le Championnat d’Europe et la Ligue des Nations avec sa sélection, l’attaquant de 38 ans se laisserait, quoi qu’il en soit, une chance de conquérir le plus prestigieux des trophées et le seul qui n’apparaît pas encore dans ses vitrines. Reste désormais à savoir si le natif de Funchal sera toujours dans les plans de la sélection portugaise pour ce rendez-vous au sommet. Au regard de ses performances récentes et de la dernière liste dressée par Roberto Martinez - qui semble compter sur lui pour l’Euro 2024 en Allemagne - le scénario reste plus que jamais envisageable…