Cristiano Ronaldo après son 900e but : « ce sont les records qui me hantent »

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois marqué l’histoire en inscrivant le 900e but de sa carrière hier jeudi face à la Croatie, avant d’apparaître ému au moment de célébrer.



« Ça représente beaucoup. (...) C’était un chiffre que je souhaitais atteindre depuis longtemps. Je savais que j’atteindrais ce chiffre, car à mesure que je continue de jouer, cela se ferait naturellement. (…) Cela ressemble à n’importe quelle étape, mais moi seul sais – ainsi que les gens qui m’entourent – à quel point c’est difficile de travailler tous les jours, d’être bien physiquement et psychologiquement, de marquer le 900e but», a-t-il assuré après la rencontre



Et pas question pour le Portugais d’imaginer s’arrêter là, lui qui pourrait atteindre la barre mythique des 1000 buts en professionnels. « Les records viennent naturellement, comme vous le savez. Je ne bats pas de records, ce sont les records qui me hantent, image-t-il encore. Donc je suis content. Mais pour moi, le plus important est de mettre l’accent sur le travail d’équipe. Après ce que nous avons fait au Championnat d’Europe, nous devions laisser une bonne note et c’est ce que nous avons fait», a laissé entendre CR7.