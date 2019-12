Cristiano Ronaldo regretterait le Real Madrid, Zlatan Ibrahimovic a choisi son futur club

Le regret de Cristiano Ronaldo



Situation tendue entre le PSG et Mbappé selon la presse espagnole



Ibra a choisi : ce sera Milan !



Cristiano Ronaldo regrette-t-il d’être venu à la Juventus à l’été 2018 ? À en croire le média espagnol ABC, la réponse est oui. Sur son site internet, la publication dévoile des indiscrétions venues du vestiaire du Real Madrid. Certains anciens coéquipiers de CR7 auraient reçu des confidences de la part du Portugais. Il regretterait d’être parti il y a de cela maintenant un an et demi. Même si sa première saison s’est bien passée, la deuxième est pour le moment mitigée pour Cristiano. Les critiques qui s’abattent sur lui en Italie depuis quelques semaines le touchent et lui feraient regretter l’Espagne où là-bas la presse le voit comme un très grand joueur. Il aurait aussi dit à ses anciens partenaires qu’avoir quitté le Real lui aurait coûté deux Ballons d’Or. Ceux de 2018 et 2019. Il pourrait donc en posséder 7. Mais on ne refait pas l’Histoire et désormais c’est à la Juve que CR7 doit s’exprimer s’il veut un nouveau Ballon d’Or.Le moins que l’on puisse dire c’est que la sortie de Kylian Mbappé dans les dernières minutes du match du PSG à Montpellier n’est pas passée inaperçue. En France déjà, où il y a eu de nombreuses polémiques sur son attitude. Mais surtout en Espagne, qui continue de souhaiter la venue du prodige au Real Madrid. La preuve encore ce matin avec la une de Marca. Le média explique que la situation est tendue entre Mbappé et Tuchel comme on a pu le voir samedi, mais aussi avec la direction du club. Celle-ci tente de faire prolonger son prodige, qu’elle juge « intransférable » comme le rapporte France Football dans son dossier du jour sur le mercato du PSG. Mais pourtant le champion du monde 2018 continuerait de refuser toutes les offres de prolongation de contrat de la part de son club. Une manière claire de signifier son envie de partir à l’été 2020 ? On peut clairement se poser la question.La fin du feuilleton ? Presque selon la Gazzetta dello sport. Selon le média italien, Zlatan Ibrahimovic a choisi : il veut rejoindre le Milan AC dans les prochaines semaines. Bologne ayant stoppé les discussions, il ne reste plus que le club lombard pour offrir ce qu’il veut à Ibra. Tout serait quasiment bouclé entre le Suédois et son ancien club. Il ne manque plus que la durée de contrat qui est encore en négociations. On parle d’un bail de 6 ou de 18 mois. Et même si selon le Corriere dello sport, le Napoli va aussi tenter sa chance dans les prochains jours pour faire venir l’avant-centre, le Milan a clairement une très grosse longueur d’avance. On attend désormais quasiment l’officialisation.