Cristiano Ronaldo veut sortir de la voie pénale

Selon les informations de 'AS' et 'Equipo Economico', la réclamation du Fisc espagnol à Cristiano Ronaldo "n'aurait pas de consistance et ne serait pas légale". Une réclamation d'une somme de 14.7 millions d'euros.

De plus, selon un rapport déposé par les jurés, les accusations par voie pénale envers le joueur "se baseraient sur l'utilisation arbitraire de critères contraires au Droit Tributaire". Des informations délivrées par 'AS'.

C'est la raison pour laquelle les avocats de Cristiano Ronaldo demanderaient l'admission de l'affaire du joueur en voie administrative et non en voie judiciaire. Car, pour le moment, le joueur risque toujours un procès oral et une peine de prison.

Il faut rappeler que le joueur avait été dénoncé pour une fraude fiscale d'une somme de 14 millions d'euros et l'enquête serait toujours en cours malgré le fait que le joueur ait affirmé maintes et maintes fois qu'il "n'avait rien à cacher".

Des paroles déclarées par l'international portugais lors du dernier jugement en septembre 2017. Aujourd'hui, l'objectif de Cristiano serait donc d'envoyer son affaire à l'administration.

