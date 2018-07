Cristiano va bien quitter le Real Madrid pour la Juve

C'était dans l'air depuis plusieurs jours : Cristiano Ronaldo va bel et bien quitter le Real Madrid. France Football affirme ce mardi que l'attaquant portugais, sous contrat avec le club merengue jusqu'en 2021, allait quitter le club de Florentino Perez, qu'il avait rejoint en 2009, pour s'engager avec la Juventus Turin.



Selon France Football, Ronaldo va signer un contrat de quatre ans avec le club turinois. Il toucherait un salaire d'environ 30M€ par an. Le transfert, lui, s'élèverait à 100M€. Toujours selon FF, cette séparation entre CR7 et le Real trouverait sa source dans des divergences entre le joueur et sa direction.



En neuf ans, Cristiano Ronaldo a remporté 16 titres avec le club merengue, dont quatre Ligues des champions et deux Championnats d'Espagne, marquant 450 buts en 438 matches. Il avait été acheté 94M€ à Manchester United à l'été 2009.





L'Equipe