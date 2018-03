Critiqués pour leurs propos déplacés lors de leur dernier face à face, Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux présentent des excuses

Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux ont présenté des excuses au peuple sénégalais, à l’occasion de leur face à face, organisé ce samedi. Les deux lutteurs avaient tenus des propos jugés déplacé par la majeurs partie des sénégalais. « Je présente mes excuses pour ma communication. Beaucoup de mes supporters m’ont interpellé sur ce point. Je leur demande pardon. Cela ne se produira plus », s’est désolé Gris Bordeaux de l’écurie Fass.

C’est la même attitude chez Balla Gaye 2 également : « Tout le monde peut commettre des erreurs. Gris Bordeaux est mon grand-frère. Je lui dois du respect. Je lui présente donc mes excuses », a déclaré le lutteur de Guédiawaye.

Le Tigre de Fass et le Lion de Guédiawaye s’affronteront le 31 mars prochain au stade Léopold Sédar Senghor.