Croissance économique du Sénégal: le FMI confirme Amadou Hott sur la contraction de 0,7%

La croissance économique serait de 0,7% en 2020. Le Fonds monétaire international (FMI) confirme ainsi le ministre de l’Economique Amadou Hott qui a affirmé récemment que du fait de la pandémie, notre PIB réel devrait se contracter à 0,7%. La pandémie a entrainé des des perturbations de l’activité économique plus importantes que prévu. Eh bien, le FMI qui a effectué une mission au Sénégal du 9 au 18 septembre pour mettre à jour les projections macroéconomiques et examiner l’exécution des lois de finance a confirmé les difficultés économiques de notre pays.



En effet, la chef de la mission, Madame Corinne Deléchat a déclaré que l’économie sénégalaise a été durement touchée par la pandémie de COVID-19. Par conséquent, «une reprise graduelle de l’activité économique s’opère depuis le mois de mai, avec la levée de la plupart des restrictions liées à la COVID-19, suivie de la réouverture des frontières en juillet.» Elle souligne que «la riposte sanitaire énergique du Sénégal donne des signes encourageants.» et cite la baisse des nombres de nouveaux cas de COVID-19 et d’hospitalisations es quatre dernières semaines.



Le Fmi déclare aussi qu’en 2021, «la production devrait rebondir, avec une croissance supérieure à 5 %, portée en partie par le secteur agricole ». Cependant, «cette projection est sujette à des risques considérables, du fait des incertitudes entourant le rythme de la reprise mondiale et l’évolution de la pandémie, qui pourraient continuer de nuire à des secteurs importants de l’économie, tels que le tourisme, le transport et l’hôtellerie.», rapporte Le Témoin.