Crue du fleuve Sénégal : vigilance orange à Matam et Toufoundé Civé

La vigilance orange a été activée mardi 26 août 2025 dans les zones de Matam et Toufoundé Civé, en raison de la montée des eaux du fleuve Sénégal. Selon les données publiées ce matin, la cote a atteint 8,01 mètres à Matam, soit au-dessus du seuil d’alerte fixé à 8 mètres, avec une tendance à la hausse.







À Bakel, la cote est mesurée à 9,94 mètres, très proche du seuil critique de 10 mètres, mais avec une tendance à la baisse. À Kayes, elle est de 6,04 mètres, en dessous du seuil d’alerte de 8 mètres. Les autorités rappellent toutefois que de nouveaux épisodes pluvieux pourraient provoquer des débordements.





Le plan d’alerte de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) reste activé. Il prévoit des cartes des zones inondables, des seuils spécifiques par localité et un dispositif de diffusion de l’alerte impliquant autorités locales, comités de lutte et médias.





En amont, le barrage de Manantali continue à stocker l’eau et à écrêter la crue du Bafing, pour réduire l’impact dans la vallée. « Nous appelons les populations de la vallée et du delta à rester vigilantes et à prendre toutes les dispositions nécessaires », indiquent les autorités.





Les zones de Bakel et Gouraye restent pour l’heure sous vigilance jaune.

