Crystal palace- Liverpool à 19h 00 : Kouyaté et Souaré secondes victimes de Sadio ?

Dans leur antre d’Anfield le Week end dernier, Sadio et Liverpool ont montré tout le bien qu’on pense d’eux. Ils n’ont fait qu’une bouchée à West Ham à qui, ils ont filé quatre buts dont deux de l’international sénégalais.



Ce lundi, les Reds effectueront leur premier déplacement de la saison et ça sera sur la pelouse de Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté et de Pape Ndiaye Souaré. A en juger par la grande forme des Reds , le quotidien Record indique que ce match est bien à la portée des hommes de Jürgen Klopp, mais Kouyaté et sa bande ont déjà montré que Selurst Park peut s’avérer imprenable.