Cuba: les pluies diluviennes dans l'Est et le Centre du pays font un mort et de nombreux dégâts

Une personne est morte et plusieurs milliers d'habitants ont été évacués à Cuba en raison des pluies diluviennes qui s'abattent depuis quelques jours dans le centre et l'est du pays, ont indiqué samedi les autorités. «Les dégâts sont considérables au niveau des habitations, des routes et dans le secteur agricole. Le travail pour protéger et évacuer les familles se poursuit», a déclaré le président Miguel Diaz-Canel sur son compte Twitter. Il a appelé la population à «demeurer extrêmement prudente» car «les pluies n'ont pas cessé et le danger» est toujours là.