Curcuma, le meilleur allié contre l’hyperpigmentation

LE CURCUMA, UN REMÈDE SIMPLE ET FACILE À UTILISER



Afin de se débarrasser des taches brunes, souvent inesthétiques, il est conseillé de recourir à la poudre du curcuma. Cette épice très connue en Inde et dans de nombreuses régions de l’Asie possède des vertus bienfaisantes pour la peau, grâce à ses caractères anti-inflammatoires et antioxydants. Il s’agit du meilleur remède pour éliminer les taches brunes. Prendre alors une cuillérée à café de cette poudre, puis la verser dans du jus de citron d’une même quantité. Bien mélanger afin d’avoir une pâte homogène. Étaler sur les parties à traiter, et attendre durant un quart d’heure. Passé ce délai, laver à l’eau froide.Répéter ces gestes une deuxième fois dans la semaine. Le moment idéal pour appliquer le produit est le soir, afin d’éviter les rayons du soleil. Bien que le curcuma assure une excellente hydratation de la peau, il est suggéré de toujours la réhydrater après l’application du mélange. Ceci permet d’éviter les risques de dessèchement par le citron. Pour celles qui ont une peau sensible, ajouter un peu d’eau au jus de citron avant de le mélanger avec le curcuma.



Le curcuma est apprécié pour ses propriétés diurétiques, hydratantes et purifiantes.Il constitue un moyen efficace pour éclaircir le teint. Pour une purification efficace du système sanguin, il est également possible d’en consommer régulièrement. Le citron quant à lui, est un fruit doté de vertus éclaircissantes et antiseptiques. Il est aussi utilisé en tant qu’anti-âge puissant. Le mélange des deux forme un excellent remède contre les taches et le processus de vieillissement cutané.



LES CAUSES DES TACHES BRUNES



La plupart du temps, les taches brunes se présentent en abondance sur le visage. Cependant, elles peuvent se situer également sur d’autres parties du corps, telles que le décolleté et les mains. Plusieurs raisons sont à l’origine de leur apparition. Les rayons du soleil se trouvent en première place. Ils sont source d’une surproduction de mélanine donc d’une pigmentation de la peau. Ainsi, éviter tous risques de s’exposer longuement au soleil. Si toutefois, vous devez sortir dehors, sous le soleil, pensez à porter un chapeau, tout en mettant votre crème solaire. L’âge est un autre facteur favorisant l’hyperpigmentation de la peau. En effet, le renouvellement cellulaire devient de plus en plus ralenti, au fur et à mesure de l’âge. Les femmes enceintes sont également sujettes à ces taches dues à un problème hormonal qui survient notamment au cours de cette période. Appelées également taches de grossesse, ces dernières disparaissent quelque temps après l’accouchement. Enfin, les boutons d’acné, mal cicatrisés qui laissent des traces sur la surface cutanée peuvent également conduire à l’apparition de taches brunes.



Source : PharmaShopi