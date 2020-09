Cybercriminalité : la gendarmerie de Mbao met fin aux agissements d’une bande de 17 Nigérians

Le 15 septembre dernier, vers 21 h, une escouade de gendarmes à bord de 5 pick-up, a effectué une descente musclée au quartier Gokh Bi de Fass Mbao, une localité de la commune de Diameguène-Sicap Mbao, en banlieue dakaroise. La cinquantaine de gendarmes issus de la brigade de la Zone franche, de l’Escadron de surveillance de la gendarmerie et du Cynogroupe a fait irruption dans le repère des 17 Nigérians, un immeuble à plusieurs étages.



Ils ciblaient des personnes à qui ils envoyaient des demandes d’amis. Si elles acceptaient la demande, ils leur faisaient croire qu’ils étaient en phase terminale d’un cancer et cherchaient des personnes à qui partager leurs milliards et autres biens. Lorsque la cible acceptait la demande, ils lui envoyaient des photos-montages où ils étaient presque mourants dans un lit d’hôpital.



Après avoir ferré la cible, ils passaient à l’étape suivante. Ils disaient à la cible qu’il est possible de lui léguer leurs biens, à certaines conditions. D’abord, elle devrait leur envoyer des frais de dossier, mais surtout leur communiquer certaines données personnelles : numéro de passeport, carte nationale d’identité, téléphone et compte bancaire pour le virement. Une fois toutes ces informations reçues, ils coupaient tous liens avec leur proie.



Ainsi, ils pouvaient utiliser les informations recueillies auprès de la cible pour en escroquer d’autres. Ainsi de suite. Après avoir recueilli toutes ces informations, les enquêteurs les ont présentées aux Nigérians. Certains ont reconnu les faits, d’autres ont nié sans convaincre. Les premiers nommés ont soutenu qu’ils agissaient sous les ordres d’un cerveau qui se chargeait de regrouper toutes les sommes escroquées pour procéder au partage entre les membres de la bande. Ils ont aussi déclaré qu’ils s’activent dans cette bande de cybercriminels depuis longtemps. Qu’ils ont fait de nombreuses victimes sur les réseaux sociaux, un peu partout sur le territoire national.



Au terme de leur période de garde à vue qui a duré plusieurs jours, à cause de la complexité de l’enquête, les 17 suspects ont été déférés au parquet. Les hommes du major Kane leur reprochent les délits d’association de malfaiteurs, escroquerie, intrusion frauduleuse dans un système informatique par des moyens frauduleux, production et fabrication et collecte de données appartenant à autrui, usurpation d’identité numérique et détention et usage de chanvre indien



EnQuete