DIRECT procès Khalifa Sall : Me Khoureichi Ba a peur de la sécurité: "Les hommes encagoulés dans la salle me mettent mal à l'aise"

La présence des forces de l'ordre dans la salle d'audience est tout ce qu'il y a de plus normal dans un procès de cette envergure. Cependant, la posture adoptée par les éléments de la sécurité fait peur à certain, dont l'avocat de la défense Me Khoureichi Ba.



" j’ai un souci, les hommes encagoulés dans la salle me mettent mal à l’aise et je pense qu’ils mettent mal à l’aise tout le monde. S’ils sont là pour la sécurité des personnes, ils peuvent aller dans le box. J’e n’ai jamais opéré dans un procès sous une telle surveillance", a-t-il déclaré au juge