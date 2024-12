DPG de Sonko : Awa Seck plaide pour l'inclusion des personnes handicapées

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a prononcé sa Déclaration de Politique Générale (DPG) devant les parlementaires de la quinzième législature ce vendredi 27 décembre 2024, après neuf mois à la tête du gouvernement. Son discours, qui a mis en lumière plusieurs axes de développement pour le pays, a suscité des réactions diverses parmi les élus, dont celle d'Awa Seck, députée et représentante des personnes vivant avec un handicap.



Lors de son intervention, Mme Seck a salué la cohérence du discours de Sonko, qu’elle considère comme étant en adéquation avec la vision de développement à long terme du Sénégal, notamment le projet "Sénégal 2050". Elle a exprimé son appréciation quant aux préoccupations du Premier ministre pour l'inclusion des personnes handicapées dans les politiques publiques. Toutefois, elle a également souligné un point crucial qui mérite une attention particulière : la précision des données sur le nombre de personnes handicapées dans le pays.



« Les chiffres en votre possession concernant les personnes handicapées ne sont pas exacts », a affirmé Awa Seck. Selon elle, l'absence de données précises empêche la mise en place de politiques ciblées et efficaces pour améliorer la situation de cette frange de la population. Elle a plaidé pour la création d'un programme national de recensement des personnes handicapées, afin d'obtenir des statistiques fiables et de mieux répondre à leurs besoins spécifiques.



Mme Seck a également suggéré la mise en place d'un bureau au sein de la Primature, ou du ministère du Travail et de l'Emploi, où les personnes handicapées pourraient soumettre leurs CV et être intégrées dans les administrations publiques. Cette proposition vise à faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées, un droit qu'elles revendiquent avec force depuis de nombreuses années.



Son appel a été un plaidoyer pour l'égalité des chances et pour une meilleure reconnaissance des droits des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société. À travers cette intervention, Awa Seck a rappelé que l'inclusion ne peut se réaliser sans des actions concrètes et un engagement réel des autorités pour transformer les discours en réalités tangibles.



La déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko semble donc avoir été un point de départ pour un dialogue plus large sur les questions d'inclusion et de gouvernance sociale au Sénégal. Les attentes sont désormais élevées pour que des mesures concrètes soient mises en œuvre afin de garantir que personne, quel que soit son handicap, ne soit laissé de côté dans le processus de développement du pays.