DSC : Les militants de Pastef, Lamignou Darou et Boy Dakaru placés en garde à vue

Les militants de Pastef, Lamignou Darou et Boy Dakaru, ont été placés en garde à vue ce mardi 30 septembre, à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), après leur audition.
Ils sont poursuivis pour « discours contraires aux bonnes mœurs », à la suite d’une auto-saisine du Procureur de la République.
