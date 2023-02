Dakar : 18 partisans de Sonko déférés au parquet ce lundi, Pastef exige leur libération immédiate

Ce lundi, 18 jeunes ont été déférés au parquet de Dakar. Les mis en cause ont été arrêtés au abord du domicile du leader de Pastef Les Patriotes, sis à la cité Keur Gorgui, jeudi dernier, lors du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.



"Des jeunes qui étaient aux alentours du domicile d'Ousmane Sonko ont été arrêtés, alpagués. Des jeunes qui vaquaient à leurs occupations. Il y en a qui ont 15 ans, 16 ans, qui n'ont rien fait. Certains qui allaient même à l'école ont été arrêtés et conduits dans différentes commissariats à Dakar", a pesté le député Abass Fall, membre du bureau politique de Pastef Les Patriotes.



Qui a dénoncé avec la dernière énergie ces arrestations qu'il qualifie "d'illégales par le régime dictatorial du président Macky Sall. Ce qui est grave dans cette situation, a révélé M. Fall sur les ondes de Rfm, c'est que : "ces gens arrêtés n'ont pas été entendus, ils n'ont pas vu leurs avocats et on les défère comme ça? Comment peut-on déférer sans procès verbal? ", s'est-il posé.



Très en verve contre les autorités de ce pays, Abass Fall a exigé "la libération immédiate" de ces jeunes arrêtés qui n'ont rien fait, selon lui.