Dakar Focal City veut organiser les travailleurs de l'informel à mieux s'engager avec l'Etat

Le coordonnateur de Dakar Focal City Adama Soumaré a souligné lors de l’atelier sur la consultation de la gestion de la vente de la rue que son organisation vise à améliorer la compréhension et la connaissance des autorités sur la situation actuelle des travailleurs de l'informel. Mais aussi, dit-il essayer d'organiser les travailleurs de l'informel à mieux s'engager avec l'état.



Selon M. Soumaré le but de cet engagement, est de pouvoir conclure et suivre des accords avec les autorités. « Mais il faut noter que les relations entre les autorités et le secteur informel sont souvent heurtées. Et dans le cadre du travail, nous faisons des accompagnements sur les actions de l’Etat afin de contribuer au politique de développement du gouvernement », a déclaré le coordonnateur de Dakar Focal City.



Formaliser le secteur informel explique-t-il est tout un programme, même certaines organisations des Nations Unies en ont parlé. « Avec les conventions et le programme mis en place par l'Etat, nous arriverons à régulariser la situation de l'économie informelle. Tout notre travail est d'amener les travailleurs à s'organiser et à mieux s'engager avec l'Etat, à mieux comprendre les lois et règlements de ce pays », a-t-il conclu.