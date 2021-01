Dakar Raggae International: la "Guerre démocratique" de Bako Love et Landrich annoncée en décembre

L'événement Dakar Raggae International qui regroupe les meilleurs talents africains et les révélations ne s'est pas tenu en 2020 à cause du contexte de pandémie de Covid-19. Cependant, l'initiateur du projet, "Narone Agency" espère bien gratifier le public sénégalais d'un plateau relevé vers la fin de cet année 2021. Lequel plateau devrait accueillir les deux artistes raggae les plus en vue du moment en Côte d'Ivoire.



Il s'agit de Landrich et Bako Love, considérés déjà comme les dignes successeurs du grand Alpha Blondy (proche de la retraite) et du très engagé Tiken Jah Fakoly (exilé au Mali). Ils sont auteurs du featuring "Guerre démocratique", qui est une manière d’apporter leur pierre à l’édifice et ainsi prôner la paix et a l’éveil des consciences.



Pour ce qui est de Landrich, à l’état civile Atcho Abey Landry Stéphane, c'est un artiste multidimensionnel (chanteur, arrangeur, directeur artistique, musicien et auteur compositeur). Issu d’une famille dont le père fût arrangeur, il est très tôt plongé dans l’univers musical. Il prends ses écoles à Lomé auprès de Baboulax Lee ( célèbre arrangeur ivoirien qui a travaillé avec de grand noms comme Alpha Blondy, Patience Dabany etc…). Fort de son expérience acquis il intervient dans plusieurs genres musicaux ( zouglou, reggae, afrobeat, coupé décalé, zouk, gospel…). Ce qui lui permet au plan local de travailler avec Petit Denis, Ariel Sheney, Shegal Mokonzy, Lato Crespino, Marshal Dj…. Amoureux du micro il sort un album intitulé "Le Soleil ne se couche jamais". Ensuite vont plusieurs singles



Quant à Bako Love, encore appelé le prince de la musique Mandingue, de son vrai nom Koné Bakary, il a vu le jour en 1980 à M’bahiakro. Descendant d’ancêtres mandingues, très tôt , il est fasciné par les chants , l’ambiance , la danse . Il côtoie rapidement des griots , percussionnistes et sculpteurs de Djembé. Il intègre plusieurs formations dont le groupe Chico à Bouaké , le mythique groupe Kotéba de feu Souleyman Koli ou il renforce ses capacités en art griotique et en prestation scènique.



BAKO LOVE est vite sollicité par de grandes figures de la musique mandingue: il collabore avec Aîcha Koné , Ismael Isaac , Naftaly , Mawa Traoré , Affou Kéita , Madjenin Fitinin en studio comme sur scène. Après tout ce parcours enrichissant , il décide de construire sa propre carrière musicale qui démarre avec l’album AKANABÉ.

Cet album riche en sonorité africaine , et urbaine comprend six ( 06) titres à savoir : Doudou -Bisous-Akanabé-Je ne savais pas-Africa ft Aron Smith- Africa Remix. Il a été arrangé par Aron Smith au studio GAS record puis mixé et masterisé par Évariste Yacé (Génie Studio ). L’oeuvre discographique, ( AKANABÉ) qui signifie en malinké « il ne faudrait pas que ça tombe » invite la jeunesse à l’abnégation au travail , à la patience .



Deux artistes qui incarnent un renouveau artistique et assument l'héritage d'un genre musical engagé face aux enjeux politoco-socio-économiques du contient. Dakar a déjà hâte de les accueillir.