Dakar accueille en novembre un symposium international sur l’innovation et le développement durable en Afrique

Les 18 et 19 novembre 2025, Dakar sera le point de convergence d’universitaires, décideurs politiques, entrepreneurs et acteurs de terrain venus d’Afrique et d’ailleurs. Le colloque international intitulé « Innovation et Développement Durable en Afrique : Perspectives Multidisciplinaires », organisé par l’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) et le Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis (CVPT), en collaboration avec le ministère sénégalais de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, ambitionne de placer l’Afrique au cœur des réflexions sur les transitions écologique, économique et sociale.



Ce rendez-vous s’inscrit dans la dynamique de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et se fixe plusieurs objectifs : encourager un dialogue pluridisciplinaire, stimuler l’innovation dans des secteurs stratégiques comme la microfinance, les technologies numériques ou la logistique verte, et renforcer les capacités institutionnelles pour une gouvernance inclusive et efficace. Les organisateurs entendent aussi consolider les partenariats interafricains et internationaux afin d’aligner les initiatives locales sur les ambitions continentales.



Le symposium interrogera les défis de l’innovation sur le continent : insuffisance des compétences techniques, raréfaction des financements extérieurs, gouvernance parfois défaillante, sans oublier l’urgence climatique. Mais il mettra aussi en lumière les atouts africains, tels qu’une jeunesse nombreuse et dynamique, la montée en puissance du numérique, l’intégration régionale croissante et le soutien de partenaires internationaux.



Durant deux jours, les participants prendront part à des conférences plénières, ateliers thématiques et panels d’experts. Ces échanges devraient déboucher sur des recommandations stratégiques et nourrir la rédaction d’un livre blanc, document de référence qui sera publié à l’issue du colloque. Ce rapport servira de guide aux décideurs publics, au secteur privé et aux institutions régionales pour orienter les politiques de développement durable.



Un temps fort sera la deuxième édition de la cérémonie de remise du Doctorat Honoris Causa de l’IARPA, qui distinguera des personnalités africaines et internationales ayant contribué de manière remarquable à la science, à la culture, à la politique et à l’innovation.