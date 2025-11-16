Dans un entretien accordé à Téléfoot, le joueur des Bleus et de Manchester City a répondu à certaines critiques…

« Hier, il se permet de refaire tous ces gestes superflus parce qu’il porte le maillot de l’équipe de France… Pourquoi ? Parce que tu ne respectes pas assez le maillot de la France contrairement à City ? J’espère pas. J’ai des doutes sur l’état d’esprit d’hier, sur les efforts qu’il met en place et sur tous ces gestes qui sont dégueulasses. Le coup du foulard à la troisième sélection… Quand t’as raté autant de choses sur un début de match, que t’as ralenti tout le jeu de l’équipe de France, tu viens faire un coup du foulard et tu perds le contrôle et ça passe inaperçu, personne ne lui dit rien. (…) Je ne parlerai même pas de la réalisation technique de son match qui a été abominable. Je parle juste de l’état d’esprit. Tu dois être irréprochable, d’autant plus quand tu as 22 ans et que c’est ta troisième sélection. Si au bout de la troisième sélection, ce n’est pas le cas et qu’il se fout de la gueule du monde, parce qu’il a joué hier pour amuser la galerie, qu’est-ce que ça va donner dans 40 sélections ? Si personne pas capable de lui dire, je le dis haut et fort ». Les propos de Jérôme Rothen sur Rayan Cherki ont vite fait le tour de la toile…



Il faut dire que face à l’Ukraine, l’ancien prodige de l’Olympique Lyonnais n’a pas rendu une superbe copie. Si les paroles du consultant de RMC Sport sont assez virulentes et considérées comme injustes par certains, beaucoup estiment que le Cityzen est un peu retombé dans ses travers contre l’Ukraine jeudi, avec de la volonté, mais aussi beaucoup de déchet dans son jeu. Dans un entretien avec Téléfoot, Cherki est revenu sur les critiques formulées à son égard.



Rayan Cherki se défend

Il a notamment été question de son comportement. « On m’a souvent fait passer pour un joueur chiant à coacher…



Un joueur chiant, alors que ce n’est pas le cas. Je n’ai jamais eu de problèmes avec mes entraîneurs. Je suis quelqu’un de simple, j’aime rigoler, j’aime donner du plaisir à mon entraîneur, donner du plaisir aux gens qui viennent au stade. Je l’ai souvent dit et je continuerai », a expliqué Cherki, se défendant d’être un joueur problématique.



« C’est pour ça que c’est simple : tu me mets sur le terrain, j’essaie de faire ce que j’ai à faire. Parfois, ça peut être compliqué comme pour tout le monde. Là je suis content, mais je dois nettement mieux faire. Je ne suis pas satisfait de moi », a-t-il conclu, conscient qu’il va devoir faire bien mieux que contre l’Ukraine face à l’Azerbaïdjan cet après-midi (18h). Un match qui sera sûrement aussi observé du côté de Manchester City, où on est plutôt satisfait des prestations récentes du Lyonnais…