Darfour: accord de principe entre 2 mouvements rebelles et le pouvoir soudanais

Cet accord est un premier pas vers un processus renouvelé de négociations entre les différentes parties du conflit au Darfour, il prépare les prochaines étapes. « Je pense que le pas effectué est un pas important sur la bonne voie, mais ce n'est que le début, explique Gibril Ibrahim, le dirigeant de Justice et égalité, le principal mouvement rebelle du Darfour (JEM). Nous souhaitons qu'il y ait une vraie volonté politique et des intentions sincères pour qu'on puisse réaliser la paix au Darfour. Les choses progressent. A Berlin, il y avait de l'enthousiasme chez les partis impliqués et chez les membres de la communauté internationale, pour faire progresser le processus de paix dans un court délai. »



Selon le porte-parole du mouvement Justice et égalité, cet accord de « bonnes intentions » sera suivi d'un autre qui actera l'arrêt des hostilités, et d'un troisième qui précisera l'agenda de négociations censé mettre fin à une guerre civile qui dure depuis 2003 dans l'ouest soudanais.



L'Union africaine, qui est médiatrice dans ce dossier depuis trois ans, avait obtenu des différents belligérants leur entrée dans les négociations sans condition préalable. L'organisation avait appelé les acteurs de ce conflit à accélérer le processus de paix au Darfour. C'était il y a une semaine à Addis-Abeba.



Selon nos informations, la prochaine réunion aura lieu le 15 janvier prochain. L'UE a réuni les groupes armés de Darfour tout en cherchant à unifier les processus de négociations et à superviser les négociations pour faire progresser la paix.



Le ministre de la Communication soudanais a affirmé que le gouvernement espère en finir avec les dossiers et les crises avant l'organisation des élections parlementaires et présidentielles prévues en 2020.