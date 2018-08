Début Série A : Naples-Lazio Rome, premier choc pour Koulibaly

La saison 2018-2019 commence déjà très fort pour Koulibaly et le Napoli. L’international sénégalais et ses coéquipiers débutent le présent exercice ce samedi pour un déplacement à la Lazio de Rome.



La série A démarre sous les chapeaux de roue pour Kalidou Koulibly. Le Napoli et le Lazio s’affrontent aujourd’ hui. Les deux clubs se retrouvent après une double confrontation de l'année passée qui avait tourné assez largement en faveur des napolitains ( 4-1 et 1-4) . Si son mercato semble un peu moins clinquant que les clubs comme Juve ou Milan, Koulibaly et le Napoli peuvent encore y croire avec notamment leur nouveau coach Carlo Ancelotti, indique 'Record" dans sa parution du jour.

Gagner des titres, l’ancien coach du PSG sait le faire. Il avait remporté la SérIe A avec le Milan AC. Et il a été recruté pour remettre ça.