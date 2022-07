Décès Madieyna Diouf : l'AFP rend hommage à "un militant engagé pour les causes les plus nobles"

Le Secrétaire général de l'Alliance des Forces de Progrès AFP, le Président Moustapha NIASSE, les membres du Bureau politique, les responsables, les militantes et les militants du parti, ont la douleur et regret de vous faire part du rappel à Dieu, le 1er juillet 2022, de leur camarade Madieyna DIOUF. L'inhumation a eu lieu le 3 juillet 2022 à Kaolack.



Madieyna DIOUF, Président du Conseil de Surveillance des Aéroports du Sénégal est Professeur de mathématiques à la retraite.



Ancien Ministre, ancien Député et Président de groupe parlementaire, ancien Maire de Kaolack, Madieyna DIOUF est membre fondateur de l'Alliance des Forces de Progrès AFP dont il a été, pendant longtemps, le Coordinateur National. Depuis le dernier congrès, il est le Président du Conseil des sages du parti.



L'homme a toujours été un militant engagé pour les causes les plus nobles pour la justice et le progrès de notre cher pays, le Sénégal, au bénéfice des ses populations.



Prions Qu'Allah Tout-puissant et Miséricordieux l'accueille dans son Paradis Éternel.