Décès de Amath Dansokho: Idrissa Seck attristé par la disparition d’"un modèle de vie patriotique"

L'ancien Premier ministre Idrissa Seck a rendu hommage à Amath dansokho, décédé ce vendredi 23 août 2019, des suites d'une longue maladie. Le leader de Rewmi s'est dit attristé par la disparition d'un modèle de vie patriotique.

"C'est avec chagrin et beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de Monsieur Hamath Dansokho, un modèle de vie patriotique, un homme qui s'est toujours engagé dans les sentiers du développement de notre cher pays, le Sénégal. C'est un moment fort douloureux pour toute la nation et une grosse perte pour l'Afrique", peut-on lire dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



Le Parti Rewmi et le Président Idrissa SECK ont présenté leurs condoléances "les plus attristées à la famille éplorée et au peuple sénégalais".