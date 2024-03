Décès de Sidy Kounta : Idrissa Seck perd un proche collaborateur

Idrissa Seck vient de perdre l'un de ses plus proches collaborateurs, Sidy Kounta. Son décès est survenu dimanche dernier à la suite d'un malaise. Il sera inhumé à Ndiassane. "Sidy Kounta est un compagnon de longue date du leader de Rewmi Idrissa Seck. Je suis en ce moment sur la route de Ndiassane pour assister à l'enterrement à son enterrement. A sa famille, nous présentons nos condoléances les plus attristées par la même occasion au président Idrissa Seck", a confié Thierno Bocoum, leader d'Agir au bout du fil.



La mort de Sidy Kounta a mis tout le parti Rewmi dans l'émoi et la consternation.



Il a occupé le poste de conseiller spécial d'Idrissa, lors du passage de ce dernier au Conseil économique social et environnemental (CESE).