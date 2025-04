Décès du Pape François : Ousmane Sonko salue l’engagement du Souverain Pontife en faveur de la paix et contre l’arbitraire

Les hommages se multiplient après l’annonce du décès du Pape François ce lundi. Le Premier ministre Ousmane Sonko, dans un message publié sur sa page Facebook, a salué l’engagement du Souverain Pontife en faveur de la paix et contre l’arbitraire.



Voici l’intégralité de son message.



Aujourd’hui, lundi de Pâques, l’humanité a perdu l’un de ses plus éminents membres.



Le Pape François, (né Jorge Mario Bergoglio) s’est distingué par son engagement dans la lutte contre l'arbitraire et pour la paix.

Parmi les voix qui se sont élevées pour dénoncer les injustices commises à l'encontre de peuples, de groupes ou d'individus, la sienne s'est distinguée par sa force et son impact. Qu'il s'agisse de condamner les conflits armés en Afrique, en Ukraine, en Palestine ou en Birmanie, de dénoncer les conditions de vie des migrants irréguliers, la famine dans le monde, d’encourager la générosité face aux catastrophes mondiales comme la COVDID-19 ou de promouvoir la tolérance interreligieuse.



Je suis persuadé que son message universaliste et humaniste raisonnera encore longtemps dans nos esprits.



À l'ensemble de la communauté chrétienne, nous exprimons nos condoléances les plus sincères, nous nous associons à votre douleur profonde et nous associons à vos ardentes prières pour l'illustre disparu.