Décès du magistrat et ancien ministre d’Etat Youssoupha Ndiaye à Saint Louis

Triste nouvelle venue du Nord. Le Magistrat Youssoupha Ndiaye est décédé ce samedi à Saint louis. Il était ancien Ministre d’Etat et Ministre des Sports sous la présidence de Me Abdoulaye Wade.



Dans sa carrière, il a été Juge (1966), vice-président (1974-1976) puis président (1976-1984) du Tribunal de Dakar; membre du Conseil supérieur de la magistrature (1976-1984); conseiller (1985-1990) puis secrétaire général (1991) de la Cour suprême; premier président de la Cour d’appel (1991-1992) et de la Cour de cassation (1992-1993); président du Conseil constitutionnel (1993-2002); ministre d’État, ministre des Sports (novembre 2002-2005).



Dans sa carrière sportive, il a été International de football junior scolaire (1957-1960); joueur de football à l’Union sportive goréenne (1953-1959, 1960-1963) et à la Saint-Louisienne de Saint-Louis (1960); médaille d’or des Jeux de l’Amitié de Dakar (1963); arbitre au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).



Il a aussi été Vice-président de la Fédération sénégalaise de football (1980-1984) puis président (1986-1988) du Comité national provisoire chargé de réorganiser, de gérer et de développer le football au Sénégal; président de la Fédération sénégalaise de tennis (1983-1986); président de l’Union sportive goréenne (1986-2002), puis président d’honneur (2002-2005).