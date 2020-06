Décret portant fixation âge de la retraite: le ministre du Travail explique et cite les professions et emplois ciblés

Après le décret portant fixation de l’âge de la retraite au Sénégal, signé par le chef de l’Etat Macky Sall le 26 mai 2020 et rendu public hier jeudi 11 juin, le ministre du Travail Samba Sy a produit un communiqué pour éclairer l’opinion et notamment préciser les emplois concernés par la loi 2020-15 modifiant l’article L69 de la loi N 97-17 du 1er décembre 1997.



Selon le ministre Samba Sy, deux dérogations sont aménagées par le nouvel article L69 du Code du Travail :

-Employeurs et employés peuvent s’entendre désormais à prolonger leur relation de travail au-delà de 60 ans sans dépasser les 65 ans. Cette disposition n’est pas une obligation mais une faculté.

-La prérogative du président de la République de déterminer par décret des emplois et professions pouvant aller à la retraite au-delà de 60 ans sans dépasser l’âge de 65 ans. Une fois que ce décret sera pris, l’âge de retraite prévu sera une obligation pour l’employeur et un droit pour les employés suivants: médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et docteurs vétérinaires.