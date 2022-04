Défection dans les rangs de YAW: Déthié Faye claque la porte

La coalition de Yewwi Askan Wi a enregistré un départ à quelques mois des législatives. Il s'agit de Déthié Faye, président La CDR/Fonk sa kaddu, par ailleurs plénipotentiaire des non-alignés à la commission cellulaire du dialogue politique.



" La CDR/Fonk sa kaddu a décidé de se retirer de la Coalition Yewwi Askan Wi pour rester fidèle à la ligne qui a construit son identité", peut -on lire dans la lettre de démission de Déthié Faye adressée au Président de la conférence des leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi.



La raison, selon le plénipotentiaire des non-alignés à la commission cellulaire du dialogue politique, est que " l'action politique, pour être au service exclusif du peuple, doit être portée par des valeurs et des principes tels que: le respect du principe d'égale dignité des formations politiques, le refus de l'alignement, de la soumission et du diktat, le bannissement du terrorisme verbal et de la stratégie de caporalisation, - L'attachement à la transparence dans les prises de décision".