Défense des droits : des partis politiques représentés en France lancent une nouvelle plateforme Convergence (AARTU/C2D)

À Paris, plusieurs partis politiques représentés en France ont lancé la plateforme Convergence pour la Défense des Droits – AARTU/C2D samedi dernier, pour s’opposer à ce qu’ils dénoncent comme la dérive autoritaire et l’incompétence du régime Pastef au Sénégal.



Dans un communiqué, les représentants des partis Reew Mi, Osez l’Avenir, République des Valeurs/Réewum Ngor, AGIR, ETIC, ACT, Nouvelle Responsabilité, APR et Geum Sa Bopp/Jambars ont officiellement présenté AARTU/C2D. Cette initiative a traduit la détermination de la diaspora sénégalaise à ne pas rester spectatrice face à la situation politique, sociale et économique du pays.



AARTU/C2D a pour mission de mettre un terme à la dérive du pouvoir actuel, qu’elle qualifie de « confiscation des libertés, d’arbitraire judiciaire, de bâillonnement de la presse et d’arrestations pour délit d’opinion ». Selon la plateforme, le récent réaménagement gouvernemental a confirmé cette dérive et a annoncé une aggravation de la crise économique et sociale.



La plateforme s’engage à « constituer une convergence citoyenne et politique solide, porteuse d’une alternative crédible, à dénoncer sans relâche les atteintes aux droits fondamentaux et à la démocratie, et à faire entendre la voix de la diaspora sénégalaise refusant d’être réduite au silence ».



AARTU/C2D invite toutes les forces vives société civile, partis, associations, intellectuels, étudiants, travailleurs et citoyens à rejoindre ce mouvement. « Il ne s’agit plus seulement de s’opposer : il s’agit de sauver la République, restaurer la démocratie et offrir au peuple sénégalais un avenir digne et prospère. Le temps de l’indignation est passé. L’heure de l’action a sonné », concluent les initiateurs.



