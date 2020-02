Démarrage du TER: l’ambassadeur de France contredit le ministre Oumar Youm qui annonçait l’exploitation commerciale en avril

Ambassadeur de France à Dakar, Philipe Lalliot, a émis dimanche des doutes sur la mise en circulation totale en avril prochain le Train express régional (Ter), après plusieurs reports des autorités sénégalaises dont le dernier, date de novembre 2019. Invité du Grand jury de la Rfm, il a fait savoir que « le train va circuler en avril, mais pas à plein régime ».



« Je ne pense pas qu’en avril qu’on puisse avoir une mise en service commercial définitive (du Train express régional). Dans tous les cas, ce que me disent les entreprises françaises. Il va y avoir un lapse de temps pendant lequel il va falloir tester le train. Il va falloir que les gens s’approprient le train… », a expliqué M. Lalliot.



Pour lui, le train va circuler en avril, mais pas à plein régime. « Il reste à faire un certain nombre de choses qu’on ne voit pas, mais qui sont absolument indispensables pour que le train roule à son maximum de performance et en parfaite sécurité ».



Il a ajouté que la deuxième phase de ce projet confié à une entreprise française, sera réalisée avant les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Il s’agit de la réalisation de 18 km de routes sur l’axe Diamniadio-Aibd (Aéroport international Blaise Diagne).



D’un coût de 658 milliards de FCFA, le Train express régional devra rallier le centre-ville de Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne, en 45 mn. Le projet du TER connaîtra une première phase d’un tronçon de 36 km reliant Dakar à Diamniadio, tandis que la deuxième phase de 18 km devrait permettre au TER de rallier l’AIBD. Plusieurs dates de sa mise en circulation définitive ont été annoncées par les autorités sénégalaises, mais elles finissent toujours par être reportées.



Et pourtant, le ministre des Transports terrestres Me Oumar Youm avait assuré sur le plateau de Faram Facce que l’exploitation commerciale du TER aller commencer au mois d’avril.