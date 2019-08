Démenti : "Aucun membre du personnel de la BBC n'a été interrogé par la BAG et la DIC"

De fausses informations relayées dans certains médias sénégalais ce vendredi 09 août 2019 indiquent que des employés de la BBC ont été interrogés par des agents de la Brigade des affaires générales (BAG) et de la Division des investigations criminelles (DIC) au sujet de l'enquête sur certaines transactions pétrolières dans le pays.



La BBC dément ces informations et précise qu' : "Aucun membre du personnel de la BBC n'a été interrogé par la BAG et la DIC. Nous nous en tenons pleinement à notre enquête. Elle a été menée selon les normes éditoriales les plus élevées."



Le journal « Libration » avait révélé, dans sa parution de ce vendre 9 août 2019, que les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) ont auditionné deux (2) journalistes de la Bbc établis à Dakar dans le cadre de l’affaire de corruption présumé dans le pétrole sénégalais. Et, informe toujours le quotidien, c’est dans la plus grande discrétion que les deux responsables de l’antenne locale ont été entendus, au siège de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Dic sis au Palais de justice de Dakar. Mais les responsables ont fait savoir aux enquêteurs qu’ils n’ont pas été associés au travail de Maynes Jones et de Bbc. Du coup, il leur est impossible de piper mot.