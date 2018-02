Demi-finale Coupe du Roi : Le Barça remporte la manche aller

Après le nul entre Leganés et le FC Séville (1-1), la seconde demi-finale aller de la Coupe du Roi se disputait ce soir entre le FC Barcelone et le FC Valence. Au Camp Nou, le Barça l'a emporté 1-0 sur une réalisation de Luis Suarez (67e) et prend une option pour la finale, avant le retour à Mestalla. ​