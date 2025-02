Dépenses fiscales de l'Etat : le ministre Cheikh Diba demande d'être regardant sur le budget du pays

Lors de son intervention, M. Diba a souligné les défis économiques majeurs auxquels le Sénégal fait face, notamment dans un environnement global incertain. Selon lui, cette incertitude nécessite une prudence accrue dans la gestion des finances publiques. "Nous sommes dans un environnement incertain. Quand on est dans un environnement incertain, il faut être regardant et circonspect sur la manière dont nous pilotons notre budget", a-t-il affirmé, lors de la rencontre tripartite tenue ce jeudi au Grand théâtre de Dakar.



Le ministre Cheikh Diba a également insisté sur l'importance pour l’État de maintenir une visibilité claire sur ses dépenses fiscales. "Un État doit avoir une visibilité sur ses dépenses fiscales", a ajouté Cheikh Diba. Dans ce cadre, il a souligné la nécessité d'une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques pour faire face aux défis économiques actuels.



Cette rencontre tripartite était également l'occasion de poser les bases d'une réflexion collective sur les mesures à adopter pour renforcer la stabilité économique du pays.