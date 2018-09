Déplacement des "lions" à Madagascar : Omar Daf recalé par la Fédération

L’absence du deuxième adjoint d’Aliou Cissé, Omar Daf lors du rassemblement des «Lions» à Paris, hier mardi 3 septembre a été constatée. Selon nos confrères de "Record" , la raison à cette absence es t à voir du coté de la F édéra tion sénégalaise de football, laquelle aurait demandé à Daf de choisir entre la Tanière et Sochaux.



Ainsi, l’ancien international sénégalais ne va pas non plus effectuer le voyage pour le match Madagascar-Sénégal du 9 septembre, comptant pour les qualifications de la CAN 2019.



A retenir que l'ancien défenseurs est le coach de la réserve, e t a Fédération qui ne veut plus qu'il continue à officier en tant que pigiste, voudrait tailler un statut clair à tous les éléments qui entouren t l’équipe