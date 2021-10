Député britannique tué: le suspect inculpé pour meurtre et préparation d'actes terroristes

Le suspect arrêté après la mort du député britannique David Amess, poignardé lors d'une permanence parlementaire, a été inculpé pour meurtre et préparation d'actes terroristes, ont annoncé la police et le parquet jeudi.



Le suspect arrêté après la mort du député britannique David Amess a été inculpé pour meurtre et préparation d'actes terroristes, ont annoncé la police et le parquet, jeudi 21 octobre. Ali Harbi Ali, un Britannique d'origine somalienne de 25 ans, doit être présenté à un juge à Londres, a précisé la Metropolitan Police dans un communiqué.



"Nous allons soumettre à la cour le fait que ce meurtre a une connexion terroriste, plus précisément des motivations à la fois religieuses et idéologiques", a précisé Nick Price, chef de la division antiterroriste du parquet, dans un communiqué.



La police avait déjà évoqué "une motivation potentielle liée à l'extrémisme islamiste".



David Amess, député conservateur de 69 ans et père de cinq enfants, a été tué à coups de couteau, vendredi, alors qu'il s'entretenait avec ses administrés dans une église méthodiste à Leigh-on-Sea, à environ 60 kilomètres à l'est de Londres. Le suspect, qui avait selon les médias britanniques suivi un programme de lutte contre la radicalisation, a été arrêté sur place.



Ce drame a bouleversé le pays, rappelant le traumatisme de l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox en juin 2016 par un extrémiste de droite et suscitant des appels à renforcer la sécurité des élus.



Avec AFP