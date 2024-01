Dernière minute. Japon : un avion prend feu à l'aéroport Tokyo-Haneda, les passagers sains et saufs

Un avion de la Japan Airlines a pris feu sur la piste d'atterrissage de l'aéroport Tokyo-Haneda, mardi, après avoir été heurté par un appareil des garde-côtes japonais.



Tous les passagers de l'avion, soit 379 personnes, sont sortis sains et saufs de l'appareil.



Une vidéo de la télévision locale a montré une importante éruption de feu et de fumée sur le côté de l'avion de la Japan Airlines alors qu'il roulait sur la piste. La zone autour de l'aile a ensuite pris feu. Une heure plus tard, les images montraient l'avion entièrement embrasé.