Dernière minute : le lutteur Reug Reug victime d'un grave accident de voiture

Le champion de lutte, Reug Reug, a été victime d’un grave accident de la route dans la nuit de mercredi à jeudi, selon des informations relayées par ONE Championship sur son compte X (ex-Twitter). Son combat pour la défense de son titre mondial contre Anatoly Malykhin lors de l'événement ONE 173 est reporté, informe la même source.



