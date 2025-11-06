Dernière minute : le lutteur Reug Reug victime d'un grave accident de voiture

ONE Heavyweight MMA World Champion Reug Reug was involved in a serious car accident. His World Title defense against Anatoly Malykhin at ONE 173 is postponed. We’ll share more updates as they come, and we wish Reug Reug a swift and full recovery.#ONE173 #ONEChampionship pic.twitter.com/BuNanTDIil— ONE Championship (@ONEChampionship) November 6, 2025
